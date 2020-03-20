Otellere korona kanunları

İşte Sağlık Bakanlığı’nın oteller için belirlediği ‘korona kuralları’...

- Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları tam ve düzenli tutulacak.

- Kayıt formunda, isim ve adres bilgisinin yanı sıra iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı yer alacak.

- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

- Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenle yapması gerekiyor.

- Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılacak, eller uygun şekilde yıkanacak ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilecek.

- Özellikle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası ile tuvalet temizliğine özen gösterilecek.

- Tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek silkelemeden toplanacak.

- Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

- Sauna, masaj salonları, spor salonları mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılacak.

- Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar (pelüş hayvan ve top havuzu) bulundurulmayacak.

- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak.

ODA 24 SAAT BOŞ KALACAK

- Konaklayanlar arasında COVID-19 şikâyetleri (ateş, öksürük, solunum güçlüğü) olan kişiler olması durumunda, diğer konuklardan ayrılarak maske takılması sağlanıp sağlık birimine başvurmaları sağlanacak.

- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenecek.”