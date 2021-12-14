Otellerde yılbaşı coşkusu

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Yılbaşı gecesinin cuma günü olması nedeniyle iç pazarda birçok tatilci hafta sonu için tatil programı yaptı. Yurtdışından gelen turistler ise Christmas Bayramı, Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla 10 günü bulan sürelerde tatil programları hazırladı. Bu yıl turizmde 9 milyonu aşmayı başaran Antalya’da yılbaşıyla birlikte 2021 turizm sezonu da sona erecek. Yılbaşı için kent genelindeki açık otellerin tümü hem yılbaşı özel etkinlikleri hem de süsleme ve ışıklandırmalarıyla 2022 yılına renkli bir atmosferde girmeye hazırlanıyor.

KIBRIS VE ANTALYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açık olan tüm otellerde yılbaşına özel eğlence programları hazırlandı ve Türkiye’den birçok sanatçı Kıbrıs’ta sahnede olacak. Yılbaşında özellikle KKTC ve Antalya’nın yanı sıra, kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşına yönelik sanatçılı program yapan otellere ilginin yüksek olduğunu söyledi. Ünlü sanatçıların sahne aldığı oteller bakımından KKTC ve Antalya’nın öne çıktığını belirten Bağlıkaya, “Yılbaşı tatilinde Kapadokya da tercih edilen bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor. Yılbaşında kış turizmi ağırlıklı kayak otellerine de belirli bir talep oluşmasını bekliyoruz. Bursa ve Uludağ bölgesi, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı Yılbaşında kültür turları da ilgi çekiyor. Bu kapsamda Kapadokya, Diyarbakır, Mardin, Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum Turu, Bursa-İznik-Trilye turu gibi turlar tercih ediliyor. Yurtdışında ise özellikle Balkan Turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşı döneminde açık olan birçok otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, satışlarını da kapattığı bilgileri aldıklarını söyledi.

YÜZDE 100 DOLULUK

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Özellikle sanatçılı otellere yerli turistlerin ilgisinin daha çok olduğunu belirten Atmaca, döviz kurunun yüksek olması nedeniyle birçok yerli misafirin yurt dışında yılbaşı tatili yerine Türkiye’yi tercih eteğini dile getirdi. Atmaca, yurtdışından ise Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan misafirlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle hem iç pazar hem de yurtdışı talepler iyi düzeyde. Güzel bir yılbaşı geçireceğiz” dedi.