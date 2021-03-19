Otelde gıda israfına ‘turuncu bayrak’ önlemi

Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, “Gıda israfı en fazla otellerde oluyor. Bu nedenle biz uygulamaya otellerden başladık. Sadece yerli otellerimizde değil, uluslararası zincirlerde de uygulanması için görüşmeler yapıyoruz. 5 yıldızlı bir otel sezonda 30 milyon liralık mutfak harcaması yapıyor ki bu onların da canını yakıyor. Turuncu bayrağı asan, israfı üçüncü yılın sonunda yüzde 30, beşinci yılın sonunda yüzde 70 azaltıyor” dedi.



GIDA İSRAFI OLUYOR

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre israf sıralamasında Türkiye’nin Kongo ve Meksika’nın ardından üçüncü sırada olduğunu belirten Akgün, yıllık gıda israfının 255 milyar lira olduğunu söyledi. Akgün, bilim insanlarının desteğiyle hazırladıkları turuncu bayrak uygulamasını şöyle anlattı: “Otel personelinden 5 temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim veriliyor. Diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor. Servis tabakları küçülüyor, simitler bölünüyor; domates, soğan alımında orta boylar tercih ediliyor. Havuçlar kare değil, jülyen doğranıyor. Süslemeler kaldırılıyor. Her bir adıma ayrı bir puan veriliyor. Yıllık denetim yapılıyor.

DÜNYAYA AÇMAK İSTİYORUZ

Otellerden başlayan turuncu bayrak uygulamasının, zamanla farklı işletme ve kurumlardan da ilgi gördüğünü, öğretmenevi, üniversite, holding yemekhanelerinde uygulandığını anlatan Akgün, THY, BOTAŞ gibi kamu kurumlarına sunum yaptıklarını belirtti. Akgün, 2021 sezonunda 100 otele ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, yüzde 100 yerli bu uygulamayı uluslararası otel zincirleri aracılığıyla dünyaya açmak istediklerini vurguladı.

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