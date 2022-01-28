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Otelciye ‘çalıntı araç’ şoku

#Beyhan Kılıçaslan#Otomobil#Çalıntı
Otelciye ‘çalıntı araç’ şoku

Otel işletmecisi Beyhan Kılıçaslan’ın başı, 10 ay kadar önce aldığı otomobil nedeni ile derde girdi. Aracı satın aldığı süreçte muayenesi ve sigortasını yaptıran Kılıçaslan, polisten gelen telefonla şok geçirdi. Çalıntı çıkan araca tedbir konuldu. Kılıçaslan’a satılan araca, Hakkari’de yanan bir otomobilin şase ve motor numarasının monte edildiği anlaşıldı.

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MOTOR ve şase numarası değiştirilerek, çalıntı veya suça karışmış araçları piyasaya süren şebekenin izi bu kez Ordu’da satılan bir araçta çıktı. Edinilen bilgilere göre, otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan (36), geçen nisan ayında arkadaşı G. N. ile birlikte Ordu’ya gitti. İkili dönüş için hazırlık yaptıkları sırada, G. N.’nin iş yerine, Ordu Ünye’de mobilya işi yapan Ş. V. geldi. Bu kişi, satmak istediği bir aracı olduğunu söyledi.

Otelciye ‘çalıntı araç’ şoku

214 BİN TL’YE SATTI

Ertesi gün yapılan görüşmede, Kılıçaslan, babası adına bir otomobil almak istediğini söyledi. Ş. V. ile Kılıçaslan yaptıkları pazarlık sonrası 214 bin liraya anlaştı. Ş. V., 272 bin liraya ilana koyduğu aracı Kılıçaslan’a satmayı kabul etti. V., alması gereken bir arsa olduğunu, bu nedenle aracı düşük fiyata satabildiğini söyledi. İlk olarak aracın ekspertiz incelemesi yapıldı. Daha sonra araca ilişkin sigorta kayıtlarına bakıldı. Sorunlu hiçbir durum görünmedi. Taraflar, ödemede de anlaşınca birlikte notere gittiler. Aracın noterden devri yapıldı. Yola çıkmadan önce aracın trafik sigortası ile kaskosu da yapıldı

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GELEN TELEFON ŞOKE ETTİ

Kılıçaslan da, Ş. V.’nin ödemesini banka yolu ile gönderdi. Kılıçaslan ile arkadaşı G. N. birlikte İstanbul’a döndü. Kılıçaslan, babasının kullanacağı aracın plakasını “34” olarak değiştirdi. Kılıçaslan, babasına, rahat kullanabileceği bir otomobil aldığını düşünerek, işlerine yöneldi. Ancak, satış işleminden 10 ay sonra gelen telefonla şoke oldular. Telefonun diğer ucundaki polis, baba Bekir Kılıçaslan adına kayıtlı araca dair ‘çalıntı’ şüphesi olduğunu incelenmesini gerektiğini kaydetti.

YANAN ARACIN NUMARASI

Baba-oğul Kılıçaslan, telaşlı bir biçimde polisin isteklerini yerine getirmeye başladı. Aracın çalıntı olup olmadığının belirlenmesi için üniversiteden rapor alınması gerektiği kaydedildi. Rapor alındı. Çıkan sonuç, Kılıçaslanlar’ı şoke etti. Çıkan sonuca göre, anılan araç çalıntıydı. Söz konusu araca, 2018’de Hakkari’de yanan bir otomobilin şase ve motor numarası monte edilmişti.

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LİSTEDE 303 ARAÇ BULUNUYOR

SAVCILIK talebi ile Bekir Kılıçaslan’ın kullanımında olan otomobil yeddi emin otoparkına çekildi. Ulaşılan bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada benzer durumda 303 araç bulunuyor. İlgili illere gönderilen listelerde yer alan araçların sahipleri tek tek aranarak araçları incelemeye alınıyor.

 

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