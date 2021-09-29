Otelcilerden tatilcilere "kopya internet sitesi" uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
Hollandalılar haddini aştı Ajax, Beşiktaşa acıdı...Hollandalılar haddini aştı! 'Ajax, Beşiktaş'a acıdı...'#Beşiktaş
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog ‘Antikor seviyeniz ne’Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog! ‘Antikor seviyeniz ne?’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Konyadan sonra bir ilde daha görüldü İlk defa olduKonya'dan sonra bir ilde daha görüldü! 'İlk defa oldu'#Karaman
Cinsel istismar davasında Mahkeme Başkanının soruları tepki çektiCinsel istismar davasında Mahkeme Başkanı'nın soruları tepki çekti#Mardin
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLEREkonomi Haberleri

Otelcilerden tatilcilere "kopya internet sitesi" uyarısı

#Turizm#Tatil#Rezervasyon
Otelcilerden tatilcilere kopya internet sitesi uyarısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, sahte otel siteleri üzerinden yapılabilecek rezervasyonlara karşı tatilcileri uyardı. Özden, "Eğer bir sitenin 'paranın tamamını hemen ödeyeceksin, hemen yatır' gibi birtakım baskıcı talepleri oluyorsa buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, sahte otel siteleri üzerinden yapılabilecek rezervasyonlara karşı tatilcileri uyardı.

Özden, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otelde, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde dolandırıcıların, otellerin resmi internet sitesini kopyalayıp sahte site açtığını ve buradan rezervasyon aldığını söyledi.

300 bin liralık vurgun Rezervasyon yaptıranları böyle dolandırmışlar

İlgili Haber:300 bin liralık vurgun! Rezervasyon yaptıranları böyle dolandırmışlar

Tatile çıkmak isteyenlere uyarılarda bulunan Özden, şöyle konuştu:

"Fiyat araştırması yaptıklarında birkaç yerden aldıkları fiyatının çok altında makul olmayan bir indirimle fiyat veren birisi olduğunda bunu ciddi bir şekilde sorgulamaları lazım. Kopyalama yapılan sitelerde genelde otellerin sosyal medya hesapları yok.

Dolayısıyla oralara yazıp, teyit ettirmeleri lazım. Ayrıca otelin kendi kurumsal telefon numarasından arayıp bir daha teyit ettirmeleri gerekiyor."

Turizm sektöründe İngiltere hareketliliği başladı: Can suyu olacak...

İlgili Haber:Turizm sektöründe İngiltere hareketliliği başladı: Can suyu olacak...

Özden, dolandırıcıların rezervasyon aldığında ödenecek tutarın tamamını hesaba yatırılmasını istediğini ancak Türkiye'de otellerin çoğunun paranın bir kısmını rezervasyon sürecinde geri kalanını da otelde aldığını belirterek, "Eğer bir sitenin 'paranın tamamını hemen ödeyeceksin, hemen yatır' gibi birtakım baskıcı talepleri oluyorsa buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Haberin Devamı

"MİSAFİRLER WEB SİTELERİNİ ÇOK İYİ ARAŞTIRMALI"

Didim ilçesindeki bir otelin işletmecisi Burak Karakaya ise otellerinin internet sitesinin de kopyalandığını ve bu sezon çok sayıda insanın mağdur olduğunu söyledi.

Bu yaz döneminde kendi otellerinde yaklaşık 20 kişinin mağduriyet yaşadığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Buraya geldikleri zaman çok üzüldüler. Biz de çok üzüldük ama bizim elimizden de gelen hiçbir şey yok. Biz sadece ismimizin izinsiz şekilde kullanıldığı için web sitelerin hepsini yasal yollarla kapattırdık ama biz ne kadar kapatırsak, bunlar arkasından o kadar fazla açmaya başladılar. O yüzden misafirler otele gelmeden önce web sitelerini çok iyi araştırmalı. Sadece bir web sitesine girmesinler, birkaç web sitesine girsinler. Sahte olan ile gerçek olanı muhakkak anlayacaklardır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turizm#Tatil#Rezervasyon