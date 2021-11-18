‘Otel hayali’ Nişantaşı’na 120 milyon TL’lik yatırım getirdi

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Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko CEO’su Jaklin Güner, Vakko’nun 2021 yılını değerlendirirken, 2022 hedefleri hakkında da bilgi verdi. Mart ayında kapılarını açan ‘Vakko Nişantaşı’ mağazasında bir grup gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Cem Hakko, “Pandemi dönemi lüks perakende sektöründe değişimi hızlandırdı. Hayatta kalan ve gelişen şirketler, en hızlı ve doğru kararları profesyonel bir ekiple veren, karşılaştıkları risklerin değişen doğasını öngören markalar oldu. Biz de doğru adımlarla bu süreci yönlendirdik. O gün aldığımız kararlar bugünümüzü inşa etti ve başarılı bir süreci beraberinde getirdi” dedi. 2022’de devreye alınacak otelin ‘hayali’ olduğunu belirten Hakko, lüks konseptle hizmete vereceklerini ve bu yeni tesisisin Nişantaşı’nda Vakko mağazasının bulunduğu binada yer aldığını belirtti.

Cem Hakko’nun ‘Vakko için yeni bir sektör ve bir hayalin gerçekleşmesi’ olarak yorumladığu projenin detaylarını ise Vakko CEO’su Jaklin Güner anlattı. Güner, “Vakko’nun lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettireceğimiz Vakko Hotel & Residence Nişantaşı, samimi bir deneyim sunacak. Rezidans, alışılmış konseptten farklı olarak konforlu ve sıcak, samimi bir ev ruhu taşıyan büyük odalarıyla Vakko Home ile şıklaşan yaşam alanlarını yansıtacak. Vakko L’Atelier’nin Bistrot ve Patisserie’si rezidans misafirlerinin hizmetinde olacak. Toplam 8 katta 32 daire olarak hizmet verecek olan Vakko Hotel&Residence 120 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçiyor” şeklinde konuştu.

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LÜKSTE HIZLI TOPARLANMA

2020 yılının daha önce yaşanılan hiçbir dönemle kıyaslanamaz; tüm dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir zaman dilimi olduğunu belirten Jaklin Güner, “Lüks, kriz zamanlarında en hızlı etkilenen ancak içinde olduğu krizden en hızlı çıkan sektörlerden biridir. Kısıtlamaların sona ermesi özlem alışverişine neden oldu ve pandemi sonrası lüks perakende genel pazardan daha hızlı bir toparlanma gösterdi. 2019’a göre mağazalarımızda yüzde 80 civarı büyümeler gördük. Vakko Grubu olarak 2021 ilk dokuz ayında 2020 yılına göre satışlarımızı yüzde 70 oranında artırarak kârlı büyüme trendimizi koruduk. Grubumuzun amiral gemisi Vakko Tekstil, 2021 9 aylık sonuçlara göre 138 milyon TL esas faaliyet kârı yarattı. 2020 yılında pandeminin de etkisi ile 9 ay sonunda zarar açıklayan Vakko Tekstil, 2021 yılında ise gösterdiği güçlü performans ile 65 milyon TL seviyesinde dönem kârı yaratmayı başardı. 2021 yılı içinde, 47 milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından yapılmış toplam 110 milyon TL’yi aşan tutarda yatırımı hayata geçirdik. 2021 yılında ortaklarımıza toplam 83.2 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıttık” dedi.