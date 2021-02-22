OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversite tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ