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OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversite tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
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