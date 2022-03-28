‘Ostim’ kavgasını mahkeme çözdü

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Yarım asrı deviren ve şimdilerde 6 bini aşkın şirketin faaliyet yürüttüğü Ostim, üye bir firmanın unvanında ‘Ostim’ ibaresini kullanmasını mahkemeye taşıdı. Ankara 3. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıl önce açılan davanın taraflarını Ostim Ortadoğu Sanayi Vakfı ve Ostim Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi ile Ostim Ekmek Gıda oluşturdu. Dava dilekçesinde ‘Ostim’ markasının tescilli marka olarak Ostim Vakfı adına kayıtlı olduğu kaydedildi. Davalı şirketin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açtığı iddia edilen dilekçede, firmanın unvanındaki ‘Ostim’ ibaresinin silinmesi talep edildi. Ostim Ekmek Gıda adına yapılan savunmada ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, davanın reddine karar verilmesi istendi.

Mahkemenin yaptığı yargılama sonrası verilen kararı her iki taraf da istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, davalı tarafın istinaf taleplerinin tamamını ret etti. Yerel mahkeme kararını kaldıran Daire, davanın kabulüne karar verdi. Daire, Ostim Ekmek Gıda’nın unvanındaki ‘Ostim’ ibaresinin silinmesine karar verdi. Kararda, Ostim ibaresinin, Vakıf adına tescilli marka olduğuna yer verildi. Kararda, Ostim ibaresinin kullanılmasının, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete yol açtığı kaydedildi.

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BİRKAÇ FİRMA DAHA ‘OSTİM’ ADINI KULLANIYOR

OSTİM’in davada karşı karşıya geldiği Ostim Ekmek Gıda şirketi, 6 bini aşkın üye firmadan sadece biri. Mahkemenin, kesinleşen kararı sonrası Ostim ibaresinin unvandan silinmesi ve kullanılmaması gerekir. Ostim’in web sitesine bakıldığında ise anılan ibareyi taşıyan birkaç firmanın daha olduğu görülüyor.