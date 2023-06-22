ÖSS birinciliğinden Bakan Yardımcılığına... 23 yıl önce Türkiye, Oruç Baba İnan'ı konuşuyordu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

2000 YILI ÖSS BİRİNCİSİ İNAN, BAKAN YARDIMCISI OLDU

Dün gece yapılan atamalarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yardımcılığı görevine getirilen Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyurmuştu.

'HABERİ HARMAN YAPARKEN ALDI'

Oruç Baba İnan'ın ÖSS'deki başarısı gazetelerin manşetlerinde geniş yer bulmuş, 'Haberi harman yaparken aldı' , 'Köylü Şampiyon' , 'ÖSS şampiyonu tarladan çıktı' başlıklarıyla duyurulmuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yeni bakan yardımcıları Resmi Gazete'de Haberi görüntüle

'ORUÇ BABA' İSMİNİN HİKAYESİ HÜRRİYET'TE...

4 Nisan 2001'deki Hürriyet Pazar'daki Şermin Sarıbaş röportajında 'Oruç Baba' isminin nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştı.

"Ramazan ayında doğduğu için adı Oruç'tu. Barbaros Hayrettin'in ağabeyi efsanevi kaptan Oruç Reis'e tayfaları "Baba Oruç" dediği için onun da ismine Baba eklenmek istenmiş ama nüfus memuru "Baba Oruç" ismini sevmediği için "Oruç Baba" olmuştu.

Oruç Baba, Nasreddin Hoca'nın da doğduğu Akhisar'dandı. Doğduğu köy 500 nüfusluydu ve üniversiteyi kazanana dek köyünden başka hiçbir yere gitmemişti. Fen Lisesi'ni kazandığında sınıfta kendisi gibi başarılı 23 öğrenci daha vardı. Etrafındaki diğer öğrencilere bakmış, o gün "üniversitede birinci olacağım" diye söz vermişti kendi kendine. Oruç, Fen Lisesi'nin ikinci sınıfındayken düz liseye geçmeye karar verdi. Fen Lisesi'nde okursa sadece matematik ağırlıklı bölümlere girebilecekti. Üniversiteyi birincilikle kazandıktan sonra, bilgisayara ilk dokunuşu Konya Valisi'nin hediye ettiği bilgisayarla olmuştu."

Haberin Devamı

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye’ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding’te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.’de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.