Osmangazi’ye iki yeni yatırım

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fiyat artışlarından ve enflasyondan dolayı gençlerin bir kafeteryaya giderek sosyalleşmesinin çok zor hale geldiğini belirterek, “Genç Kafe’ye gelecek olan gençlerimize ücretsiz kablosuz internet hizmet vereceğiz. Aynı zamanda okullar açıldığında akşamları çorba hizmetimiz olacak. Gençlerimiz kütüphaneden kitaplarını alarak, kafe bölümünde okuyabilecekler. Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe’ye çeviren ilk milli eğitim bakanıdır. Bu sebeple de kütüphanemizin adını Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi koyduk. Umarım kitapseverlerimiz ve gençlerimiz faydalanır. Birkaç hafta sonra da kadınlarımıza özel jimnastik salonunu açacağız” diye konuştu.