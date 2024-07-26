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Osmangazi’ye iki yeni yatırım

Güncelleme Tarihi:

#Osmangazi#Hasan Ali Yücel#Enflasyon
Osmangazi’ye iki yeni yatırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:00

Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında ilçeye kazandırdığı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe’yi düzenlenen törenle hizmete açtı.

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fiyat artışlarından ve enflasyondan dolayı gençlerin bir kafeteryaya giderek sosyalleşmesinin çok zor hale geldiğini belirterek, “Genç Kafe’ye gelecek olan gençlerimize ücretsiz kablosuz internet hizmet vereceğiz. Aynı zamanda okullar açıldığında akşamları çorba hizmetimiz olacak. Gençlerimiz kütüphaneden kitaplarını alarak, kafe bölümünde okuyabilecekler. Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe’ye çeviren ilk milli eğitim bakanıdır. Bu sebeple de kütüphanemizin adını Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi koyduk. Umarım kitapseverlerimiz ve gençlerimiz faydalanır. Birkaç hafta sonra da kadınlarımıza özel jimnastik salonunu açacağız” diye konuştu.

 

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#Osmangazi#Hasan Ali Yücel#Enflasyon

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