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Osmangazi Köprüsü rekor kırdı! Garanti geçişi karşıladı

#Osmangazi Köprüsü#Garanti Geçiş#Otoyol
Osmangazi Köprüsü rekor kırdı Garanti geçişi karşıladı

Osmangazi Köprüsü'nde devlet işletmeciye günlük 40 bin araç garantisi verirken, 6 aylık dönemde geçiş rakamı garantinin yüzde 14 üzerine çıktı.

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Büyük bir yatırımla kısa sürede yap işlet devret yöntemiyle hizmete alınan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolunda rekor kırıldı. Büyük tartışmalara sebep olan köprü ve otoyol için devletin kasasından bir kuruş çıkmazken, günlük 40 bin adet olarak verilen geçiş garantisinin üzerine çıkıldı. Köprüden geçen günlük araç sayısı son 6 ayda günlük ortalama 45 bini geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarında İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün 2022’nin yılının ilk 6 ayına dair verilerini paylaştı. Karaismailoğlu, ocak-haziran ayı döneminde Osman Gazi Köprüsü’nden 45 bin 590 aracın geçtiğini bildirdi. Böylelikle köprü araç geçiş garantisini yüzde 114’lük bir oran ile karşıladı. Otoyolun 1. kesimi olan Hersek-Orhangazi arasında araç geçişi ise 44 bin 76 olarak açıklanırken bu kesimdeki geçiş garantisi yüzde 110 ile gerçekleşti.

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Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde yüzde 144 araç geçiş garantisi karşılanırken bu yolu kullanan taşıt sayı 50 bin 647 oldu. Bursa Batı- Balıkesir Batı güzergahını 6 aylık süreçte 23 bin 764 araç kullandı. Buradaki geçiş garantisi de yüzde 140 oldu.

Otoyolun 4’üncü kesiminde yüzde 75 araç geçiş garantisine ulaşılırken alandan 17 bin 199 taşıt geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz” dedi.

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#Osmangazi Köprüsü#Garanti Geçiş#Otoyol

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