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HABERLEREkonomi Haberleri

Oscarlı oyuncu THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu

#Türk Hava Yolları'nın (THY)#Morgan Freeman#Ekonomianasayfa
Oscarlı oyuncu THYnin ikinci kez reklam yüzü oldu

Oscarlı oyuncu Morgan Freeman, beş yıl aradan sonra Türk Hava Yolları'nın (THY) ikinci kez reklam yüzü oldu. Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filmi ilk kez, pazar (13 Şubat) günü Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluşacak.

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THY'nin süper kıta 'Pangea'dan esinlendiği ve Amerikalı oyuncu Morgan Freeman'ın oynadığı yeni reklam filmi, ilk kez Süper Bowl finalinde yayınlanacak. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filminin pazar günü ABD"nin Los Angeles şehrinde oynanacak Super Bowl şampiyonluk maçında ilk kez izleyicisiyle buluşacağı belirtildi.

Aynı zamanda THY'nin yeni reklam filmi ile dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da bu sene altıncı kez yer alacağı kaydedildi. Filmde milyonlarca yıl önce tüm kıtaların tek bir kara parçası olduğu süper kıta Pangea'dan ilham alarak kişileri ve dünyayı yeniden bir araya getirebilme mesajı vereceği bildirildi.

Oscarlı oyuncu THYnin ikinci kez reklam yüzü oldu

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THY 6. KEZ SÜPER BOWL'DA

Açıklamada, uzun yıllardır Super Bowl finalinde reklam kuşaklarında yer alan THY'nin, ilk kez 2016 yılında ABD'li sinema yıldızı Ben Affleck'in başrolde yer aldığı 'Batman v Superman' filmi sponsorluğunda 'Fly to Gotham and Metropolis City', 2017'de Morgan Freeman ile 'Dünya Daha Büyük, Keşfet', 2018'de Dr. Mehmet Öz ile 'Beş Duyu', 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği 'Yolculuk', 2020'de ise 'Adım At Dünyaya' filmi ile Super Bowl'da yer aldığı hatırlatıldı.

BOLAT: ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÖLÇEKTE GURURLA TEMSİL EDİYORUZ

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın açıklamalarına da yer verildi. Bolat, "Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 'Super Bowl'da altıncı kez yer almaktan dolayı mutluyuz. Bu organizasyonda yer alan tek Türk markası olarak ülkemizi küresel ölçekte gururla temsil ediyoruz. Pangea konseptinden yola çıktığımız bu filmimizde Morgan Freeman gibi önemli bir yıldız ile ikinci kez bir iş birliğine imza atmış olduk. Kendisinin güçlü anlatımı ve oyunculuğuyla uzakları yakın hissettireceğimizin mesajını başarılı bir şekilde verdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜPER KITA "PANGEA"

Pangea konsepti hakkında açıklamada "Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor. Süper kıta Pangea, günümüzde var olmamasına rağmen; Türk Hava Yolları insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak 'uzakları yakınlaştırma' mesajı üzerinde duruyor. Küresel bayrak taşıyıcı yeni filmi ile rakipsiz ağı ve ödüllü hizmetleri ile daha çok kişiyi ve ülkeyi birleştirme motivasyonunu aktarıyor" denildi.

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136 ÜLKEDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Öte yandan 2021 yılı Eylül ayında başlayan reklam filminin çekimlerinin İstanbul ve New York'ta gerçekleştiği bildirildi. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahnelerinin de yer aldığı vurgulandı. Reklam filminde 2017 yılından sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'ın güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğu ile markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştıran reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan THY'nin küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyiciyle buluşacak.

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#Türk Hava Yolları'nın (THY)#Morgan Freeman#Ekonomianasayfa

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