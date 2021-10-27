OSB’leri güçlendirmek ortak hedef olmalı

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BURSA Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR) istişare toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda sanayi bölgesi başkanları, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan başlıca değişiklikler başta olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı. Programa BOSBİR ve aynı zamanda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Halil Ersan Özsoy, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, OSB Başkan ve yöneticileri katıldı. Ersan Özsoy, OSB’lerin istihdam, nitelikli üretim ve ihracat performansı açısından ülke ekonomisine önemli katkılar sunan yapılar olduğunu ifade etti. OSB’lerin geleceğini yakından ilgilendiren OSB Kanunu’nda değişiklikler içeren yasa taslağının değerlendirildiği toplantıda konuşan Ersan Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

GÖZDEN GEÇİRİLSİN

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“Yeni taslağa göre tüm OSB yönetimlerinin mülki idare amirleri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilmesi öngörülüyor. Hâlihazırda Türkiye genelinde 350 civarında OSB faaliyet gösteriyor. 102 OSB süreci tamamlayarak genel kurul aşamasına geçmiş durumda. Ülkesi ve kenti için üreten, ihracat yapan OSB’lerimizin yapısının bozulmamasını istiyoruz. Genel kurul yapıp yönetimi sanayiciye geçmiş OSB’ler Türkiye’nin en öne çıkan OSB’leridir.

Ayrıca Türkiye’nin en büyük OSB’lerinin tamamına yakını genel kurulla yönetiliyor. Bizler mevcut yapının korunmasını istiyoruz. Bu konuda hazırladığımız ortak talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza en kısa sürede ulaştıracağız” dedi. Ersan Özsoy, kanun taslağında ayrıca kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na OSB’lerin brüt gelirleri üzerinden yüzde 1 pay oranında katkı yapılmasının da öngörüldüğünü belirtti. Ersan Özsoy, “Bu noktada iş dünyası olarak bizler, taslak metinde belirtilen bu yüksek oran yerine OSB’lerimizin brüt karının binde 5’i olarak aktarılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Devletimiz tarafından kalkınma hedeflerimize destek vermek amacıyla oluşturulan kurumlarımıza katkı sağlamak hepimizin ortak görevidir. Ancak planlı sanayileşmenin ve sürdürülebilir üretimin öncüsü olan OSB’ler, kar amacı gütmeyen, ülke ekonomisi için üretim yapan firmalara tüm imkanlarını yatırım amaçlı olarak kullanmaktadır. Bu nedenle kanun taslağının söz konusu dengeleri gözetecek şekilde ortak akılla gözden geçirilmesini, OSB’lerimizin bu düzenlemeden zarar görmemesini arzu ediyoruz.”

KİLİT ROL OYNUYORLAR

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İbrahim Burkay ise OSB’lerin kent ve ülke ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadığının altını çizdi. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine güçlü OSB’lerle ulaşabileceğini ifade eden Burkay, “BTSO olarak sanayiyi daha ileriye taşımak, üretimi ve istihdamı artırmak hedefiyle önemli projeler ortaya koyuyoruz. OSB’ler kentlerimizin üretim merkezleri konumunda.

Binlerce firma, yüzbinlerce çalışanı ile stratejik bir misyon üstlenen OSB’lerimizin mevcut potansiyelini ve niteliklerini daha da güçlendirmek öncelikli hedefimiz olmalı. İlgili kanun taslağında bölgelerimizi yakından ilgilendiren, ülkemizin gurur kaynağı konumundaki OSB’lerimizin kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için yapılan her düzenleme ekonomimizin geleceği için kritik role sahip” diye konuştu.