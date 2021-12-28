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OSB’lere yeni düzen

#OSB#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Düzenleme
OSB’lere yeni düzen

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve Organize Sanayi Siteleri’nin (OSB) yönetim ve işletmeciliğine yeni bir anlayış getiren düzenleme, son aşamaya getirildi. OSB’lerin yönetimine illerde vali, ilçelerde kaymakam alınması itirazlara neden oldu. OSB’lerde yeri bulunan ama iki yıl içerisinde üretime geçmeyen işyerlerinin devri yapılacak.

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Edinilen bilgiye göre, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılan çalışma, Türkiye’de yaklaşık 350 organize sanayi sitesini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemede yapılacak bazı değişikliklerin ardından yeni yılda TBMM’ye gönderileceği öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMA

Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

* OSB’lerin, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması düzenlenecek. Vergi muafiyetleri korunarak, OSB’lerin faaliyetleri için anonim şirket kurması ya da kurulu bir anonim şirkete ortak olmasına ilişkin yönetmelik hükümleri, yasaya taşınacak. OSB tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi halinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması için tanınan bir yıllık süre iki yıla çıkarılacak.

* Kanunun çıkmasını takiben bir yıl içinde yapılan devirlerde bakanlık satış fiyatı limiti belirlemeye ya da satış tutarından bir kısmının OSB’ye irat kaydedilmesini sağlamaya yetkili olacak. Bu süre içinde yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesi hallerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun OSB adına tescil edilecek.

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* Genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak. Müteşebbis heyetler illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek.

OSB’ler müteşebbis heyet ile yönetilecek.

YÖNETİMDEKİ TEMSİLCİLER

* OSB’lerin müteşebbis heyetinde illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin belediye başkanı, bulunduğu ilin kalkınma ajansından 1, sanayi odasından ve ticaret odasından da 2’şer temsilci yer alacak. Görevdekilere verilecek huzur hakkı asgari ücretin brüt tutarını geçmeyecek şekilde her yıl müteşebbis heyet tarafından belirlenecek. Kamu görevlileri de bu haktan yararlanacak.

* OSB’ler yıllık safi gelirinin binde beşini KOSGEB’e, binde beşini TÜBİTAK’a destek programlarında kullanılmak üzere ödenek ayıracaklar. OSB’lerin nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ve yatırım kararlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. OSB’lerin ön tahsis, üst yapılı ya da boş parsel kiralaması ya da üst hakkı tesis etmesine imkan tanınırken, elde edeceği kazançlar gelirleri arasına dahil edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#OSB#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Düzenleme

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