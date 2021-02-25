OSB’lere yatırımcı ilgisi devam ediyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde 2020 yılının ikinci yarısında yatırımcılara bin 840 yeni sanayi parseli tahsis edildiğini söyledi.

Türkiye’de şu anda tarıma dayalı ihtisas OSB’ler de dâhil olmak üzere toplam 347 organize sanayi bölgesi bulunduğu bilgisini paylaşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin tek durak ofis hizmeti anlayışı ve yatırım fırsatları ile yatırımcılara büyük avantajlar sunduğunu anlattı.

FIRSAT SUNUYOR

Kütükcü, OSB’lerin yatırım avantajları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Organize sanayi bölgelerimiz gerek yatırım teşvik avantajları gerekse bürokrasiden uzak tek durak ofis hizmeti anlayışları ile, yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Örneğin, OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler de var.”