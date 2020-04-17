OSB’lerde arsa satışı dövizle yapılamayacak

Buna göre, OSB’lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. OSB’lerde emsal artışına da gidildi. Yeni düzenlemeyle toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10’u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal, 1.00 olarak belirlenebilecek. Ayrıca, emsal harici bodrum ve asma katların toplamının parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşmaması şartı ile zemin altı ilk bodrum kat ve tek asma kat gibi unsurlar emsal hesaplamasının haricinde tutulacak. OSB katılımcıları kendi ihtiyaçları için rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilecek. OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin de kurulabilmesine imkân tanındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz” dedi.