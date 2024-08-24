OSB yatırımlarına kalifiye eleman freni

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Türkiye’de toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), 2 milyon 665 binin üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yüzölçümü toplam 1 milyar 267 milyon metrekareye ulaşan ve sanayinin lokomotifi olarak gösterilen bu alanlarda firmalar, çalıştıracak nitelikli personel bulamıyor. ‘Kalifiye eleman’ bulamayan sanayici ya yatırımını öteliyor ya da iptal ediyor. En çok aranan mesleklerin başında ise elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçlarda oluşabilecek herhangi bir sorunu çözecek elektrik teknisyeni, makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, TIR şoförü, yük taşıma şoförü, akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı geliyor.

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‘ÖNCELİKLİ MESELEMİZ’

Hürriyet’e konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, şu anda Türk sanayisinin en önemli sorununu ‘insan kaynağı’ olarak gösterdi. Sanayicilerin, fabrikalarda çalışacak eleman bulamadığına dikkati çeken Kütükcü, “Bu sadece birkaç şehrimizde veya bölgemizde değil, Türkiye’nin neredeyse her yerinde büyük bir problem. Çalıştıracak insan kaynağı bulamadığı için yatırımlarını erteleyen veya iptal eden sanayicilerimiz var” diye konuştu. Nitelikli eleman sorununun giderek derinleştiğini söyleyen Kütükcü, dolayısıyla Türkiye’nin çözüm bekleyen en öncelikli meselesi haline geldiğine işaret etti.

‘YABANCI DA KAYIT ALTINDA ÇALIŞSIN’

Kütükcü’ye göre iş dünyasında giderek artan bu sorunun çözümü mesleki eğitimden geçiyor. Kütükcü, “Son dönemde mesleki eğitime devletimiz önemli yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu yatırımların hepsi çok kıymetli ancak gençlerimizi mesleki eğitime daha fazla yönlendirmeye ihtiyacımız var. Her gencimizi bir meslek sahibi yaparak, eskilerin tabiriyle kollarına altın bilezik takmalıyız. Gençlerimizi mesleki eğitime özendirmeye devam ederken, ülkemizdeki yabancıların kayıtlı çalıştırılmasının da önünün açılmasını öneriyoruz” yorumunu yaptı.

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38 MİLYAR TL İHRACAT

Kütükcü, “’Bugün Türkiye’de nereye yatırım yapılır’ sorusunun en net cevabı; organize sanayi bölgeleridir. Ülkemizdeki 1.000 büyük Sanayi Kuruluşu’nun 648’i OSB’lerde üretim yapıyor. Yine Türkiye’nin 1.000 büyük sanayi kuruluşunnun 78 milyar TL tutarındaki toplam ihracatının 38 milyar TL’sini OSB’ler gerçekleştiriyor. Organize sanayi bölgeleri olarak, ekonomideki tüm zorlu şartlara, yüksek enflasyona ve finansal zorluklara rağmen azim ve kararlıkla üretmeye devam ediyoruz. Öyle ki; geçtiğimiz ay, yani temmuzda OSB’lerimizdeki üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.75 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 24.64 artış kaydetti” bilgisini paylaştı.

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‘ÇALIŞANI MOTİVE ETMENİN PEŞİNE DÜŞTÜK’

Nitelikli personel açığının en fazla olduğu sektörlerden biri de mobilya. Hürriyet’e konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kalifiye eleman sorununu çözemediklerini belirtti. Güleç, “Tabi ki kendi elemanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Çıraklık okulları ve meslek liseleriyle daha fazla işbirliği yapıyoruz. Ancak bu çok kısa dönemde olamıyor. Bu noktada herhangi bir başarı sağlamış durumda değiliz. Dışardan da sektörle ilgili olarak donanımlı bir personel getirmek mümkün değil. Bu yapısal sorunlardan çok, biz bu insanları nasıl daha fazla motive edebiliriz, uzun vadeli maddi manevi nasıl kazandırabiliriz soruları üzerine kafa yoruyoruz. Çünkü mobilya sektörü gelecek vaat eden bir alan” dedi.

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80 BİN LİRA MAAŞA KAYNAKÇI YOK

Hürriyet’e konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, kaynakçılığın son 10 yılın en gözde mesleği olduğunu ve 70-80 bin lira maaşlarla çalıştıklarını anlatarak, “Vasıflı, vasıfsız her alanda çalışana ihtiyaç var.Metal işleme, elektrik- elektronik, bilişim, bunlar piyasada en çok ilgi ve ihtiyaç olan alanlar olarak öne çıkıyor” diye konuştu. Yeni yatırımlar için yeteri kadar alanları olmadığını söyleyen Zeytinoğlu, yeni sanayi alanları üretmeye çalıştıklarının altını çizdi.

YURTDIŞINDA YATIRIM DAHA CAZİP OLUYOR

İki sene önce sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu ancak şu anda istihdamda bir düşüş yaşadıklarını anlatan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Fabrikalarımızda kapanmalar var. Çünkü maaliyetlerimiz şu anda yüksek. Şu anda ürünü yurtdışında yaptırmak daha cazip hale geldi” dedi.

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İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin ise “Nitelikli personel bizde de en önemli gündem maddesi. Özellikle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçlarda oluşabilecek bir soruna çözüm olacak nitelikte elemen yok” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ BÖLGEDE KAÇ OSB VAR?

Marmara 98

İç Anadolu 71

Karadeniz 66

Ege 64

Akdeniz 43

Doğu Anadolu 28

Güneydoğu Anadolu 33

İŞTE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

İŞKUR’un 2023 İşgücü Piyasası Araştırması’na göre eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek şu şekilde sıralandı: Makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, gazaltı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, yük taşıma şoförü, akaryakıt satış elemanı ve çelik kaynakçısı.