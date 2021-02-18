Ortiz: TL’nin değerlenmesi sürpriz değil

Türkiye’nin, 2021 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterebileceğini ifade eden Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Türk Lirası’nda ise risk priminin düşmesiyle değerlenme eğiliminin devam edebileceğini söyledi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alvaro Ortiz, “Politika yönündeki değişiklikler göz önüne alındığında Türk Lirası’nın değerlenmesi sürpriz değil; doğal bir sonuçtur. Teknik olarak ve değişimden önce, faiz oranı farkı çok düşük ve risk primi çok yüksekti. Türk Lirası’nın buna doğal tepkisi değer kaybı şeklinde olmuştu. Faiz farkı ayarlandıktan sonra ve daha da önemlisi risk priminin düzelmesiyle, Türk Lirası da değer kazanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

HÂLÂ PAY VAR

Türkiye’deki döviz kuru dengesinin risk primi ile ilişkili olduğunun altını çizen Ortiz, risk priminin de makro, siyasi ve jeopolitik istikrara bağlı olduğunu belirterek, “Eğer risk primi mevcut yolu takip etmeye devam ederse, Türk Lirası’nda halen değerlenme payı var” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin politika adımlarına dış yatırımlar açısında da olumlu tepki alındığını belirten Ortiz, “Yetkililer politikalarına devam ederse, bu eğilim yerel yatırımcılar tarafından takip edilecek, dolarizasyon seviyesi daha fazla uyum gösterecektir” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAĞLAM

Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin performansını da yorumlayan Alvaro Ortiz, “Dürüst olmak gerekirse, çok sağlam. Sadece dört ay içerisinde, birkaç zafiyeti ele aldılar. Önce, ekonominin yeni koşullarına uyum sağlaması için para politikasını sıkılaştırdılar. Tek oran sistemine dönerek ve yabancı yatırımcılara yönelik miktar kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırarak, ekonomiye parasal aktarım mekanizmasını karmaşıklaştıran çeşitli bozulmaları ortadan kaldırdılar” diye konuştu.

YÜZDE 10’LUK BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Alvaro Ortiz, “Bu yıl yüksek büyümeyi destekleyecek özel nedenler olduğu için GSYH büyümesinin 2021’de yine beklentileri geride bırakacağını düşünüyoruz. Öncelikle büyük verilere göre GSYH büyümesi ılımlı olsa da halen yüksek. İkincisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinin baz etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyüme olağanüstü yüksek olacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında ortalama yüzde 10’a yakın büyüyecek” dedi.