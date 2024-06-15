Ortalama konut fiyatı 3.4 milyon TL

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Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 931 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 396 bin 961 TL olarak gerçekleşti. Yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı.

Mayıs ayında ülke genelinde 110 bin 588 konut satılırken, İstanbul yüzde 17 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul’u yüzde 9 pay ile Ankara ve yüzde 6 pay ile Antalya izledi.

EN ÇOK SATIŞ OLAN İLLERDE DEĞİŞİM

3 il içinde en yüksek nominal değer artışı Ankara’da yaşandı. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 55.3 artış gösterdi; reel değerler ise yüzde 10 azaldı. Başkentte ortalama metrekare fiyatı 21 bin 504 TL olurken, ortalama konut fiyatı 2.8 milyon TL’ye ulaştı. İstanbul’da konut satış fiyatlarında nominal yıllık değer artışı yüzde 48.2; reel değerlere bakıldığında ise yüzde 14’lük bir düşüş görüldü. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 39 bin 852 TL, ortalama konut fiyatı ise 4.6 milyon TL oldu. Antalya’da ise yıllık değer artışı yüzde 37 seviyesindeyken, enflasyondan arındırılmış rakamlara göre artış hızında yüzde 21 azalma görüdü. Antalya’da ortalama konut metrekare fiyatı 35 bin 57 TL, ortalama konut fiyatı 4.1 milyon TL oldu.

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Endeksa verilerine göre, en çok konut satışının olduğu 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller Erzurum, Elazığ ve Afyonkarahisar. Erzurum’da fiyatlar bir yılda yüzde 78 arttı, ortalama metrekare fiyatı 12 bin 937 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 31 bin TL oldu. Elazığ’da değer artışı yüzde 70 olurken, ortalama metrekare fiyatı 13 bin 654 TL’ye, ortalama konut fiyatı 2 milyon 252 bin TL’ye çıktı. Afyonkarahisar’da yüzde 64 artışla metrekare fiyatı 20 bin 203 TL’ye, ortalama fiyat 2 milyon 545 bin TL’ye yükseldi.