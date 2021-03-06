Ortaköy arsasına 12 firma talip

Konumu ile öne çıkan turizm-ticaret-konut imarlı arsaya 12 firma talip oldu. Kazanan, ihalenin önümüzdeki günlerde düzenlenecek ikinci oturumunda belli olacak. 2 bin 748 metrekare park alanı olmak üzere toplam 19 bin 879 metrekare büyüklüğündeki arsada 28 bin 266 metrekare inşaat yapılabilecek.

Emsalin 1.65, yüksekliğin en çok zemin artı 15 kat olduğu ihale alanı, ticaret kullanımının yoğun olduğu Barbaros Bulvarı’na cepheli olup, Büyükdere Caddesi’ne yakın konumda bulunuyor. Arsaya talip olan firmalar ise şunlar: Eltes İnşaat, Kiler GYO&Biskon Yapı, İntaya İntes, Pasifik Gayrimenkul, YSE Yapı, Emaar Libadiye&Emaar Properties, Hera Teknik Yapı, Fuzul Yapı, Citadel Gayrimenkul&Lüks Gayrimenkul, Nuryıldız&Sur Yapı, Artaş&Avrupakent, Eston&Tektaş&Keleşoğlu.