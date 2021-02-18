Ortakların kavgası vatandaşı mağdur etti

Kentsel dönüşümde Türkiye’deki simge bölge Fikirtepe. Kazma vurulan bir dizi projede oturum başlarken, birçok proje ise tamamlanmayı bekliyor. Projelerde yaşanan gecikmenin gerisinde, şirketlerin yaşadığı mali sıkıntılar kadar, ortaklar arasındaki anlaşmazlık da önemli rol oynuyor. Bu krizlerden biri de Mandarins adı ile bölgede proje geliştiren ortaklar Sinan Özeçoğlu (54) ile Bülent Selimoğlu (47) arasında yaşanıyor. Ortaklar arasındaki kavgada en fazla zararı ise site sakinleri yaşamaya devam ediyor.

ZARAR 100 MİLYON LİRA

Devam eden davalar ve yürüyen savcılık soruşturmasına giren belgelere göre, Bülent Selimoğlu, Mandarins Gayrimenkul AŞ’de ortağı olan Sinan Özeçoğlu hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç duyurusunda Selimoğlu özetle, “Ortağım, benden habersiz 30 milyon lira değerindeki 11 dükkânı, sahibi olduğu şirkete bir gün içinde devretti. Belirlenen bedeller, rayiç değerin çok altında. Bu devirden haberimiz olduğu gibi dava açtık. Bu kez, söz konusu dükkanlardan 9’u, Ankara’da, bir akrabasına ait radyoloji merkezine devredildi. Ortak olduğumuz şirkette mallar kaçırıldı. Zararımız 100 milyon lira” dedi.

İCRA TAKİBİ YAPTI

Selimoğlu adına savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında, şirkete ait müşteri senetlerinin de üçüncü kişilere ciro edildiği kaydedilerek, “Şüpheli, şirkete ait müşteri senetlerini ciro ederek Eskişehir’de tanıdığı üçüncü kişilere vermiş. Aralarında, şüphelinin oğlu Ç.’nin de olduğu bu kişiler bu senetlerle şirkete karşı icra takibi yaptı. İcra takibi yapan kişilerden biri de M. G. Bu kişi, şirkete 1 milyon 815 bin liralık bir takip yaptı. Bu kişinin, Eskişehir’de küçük bir köfteci dükkânı işlettiğini tespit ettik. M. G.’nin, icra takibi yaptığı şirketten bu miktarda bir alacağının olması hayatın olağan akışına aykırı” denildi.

BENİ TEHDİT ETTİLER

Sinan Özeçoğlu ise ortağı Bülent Selimoğlu ile kardeşi Kadir Selimoğlu’nun (41) kendisini tehdit ettiği iddiası ile emniyete başvurdu. Aralarında Selimoğlu kardeşlerin de olduğu 38 kişi hakkında dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, Kadir Selimoğlu halen tutuklu olarak yargılanıyor.

İSKÂN ALINAMIYOR

İki ortak arasındaki kavgada en büyük zarar gören tarafın ise dev projede oturan kişiler olduğu anlaşıldı. Yaşanan kriz nedeni ile iki yıldır oturumun olduğu projeye iskân alınamıyor. Bina iskânsız olduğu için site sakinleri, kendi adlarına elektrik, su, doğalgaz aboneliği yapamıyor. Projede iki ortak arasındaki krizin olumsuz etkilediği bir diğer kesimin ise taşeron firmalar olduğu anlaşıldı. Projede çeşitli işleri yüklenen taşeron firmalardan bir çoğunun ödemelerini alamadıkları öğrenildi. Uğur Aliminyum Doğrama San. şirketi de, 20 milyon liralık alacağını tahsil edemeyince dava açma yoluna gitti.

‘HABERLERİ VARDI’



Ortaklar arasında bir de hukuk davası devam ediyor. Selimoğlu tarafı, gayrimenkullerin üçüncü kişilere iddiası ile tapu iptal davası açtı. Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına savunma sunan Özeçoğlu’nun avukatı ise, tapu devirlerinin haberli yapıldığını öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.