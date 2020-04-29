‘Ortaklarımıza ticari esneklikler sağladık’

Ahbap Derneği aracılığıyla gerçekleştirilen kampanyayla kapanan iş yerlerinde çalışan ve zor durumda kalan garson, komi ve diğer çalışanlara yardım eli uzatıldı. Ayrılan 1 milyon liralık kaynakla ihtiyaçlar karşılandı. Birçok şirket gibi kendilerinin de evden çalışma düzenine geçtiğini belirten Ağırbaş, “Aynı şekilde fabrikalarımızda da özel çalışma planlamaları oluşturduk. Tesislerimize dışarıdan ziyaretçi kabul etmiyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza maske, dezenfektan, eldiven gibi her türlü koruyucu malzemeyi sağlamış bulunuyoruz. Tüm distribütör ve bayilerimize dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdik, ticari esneklikler sağladık. Kapatılan iş ortaklarımızda ürünlerimizi iade aldık” diye konuştu.

Zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Ağırbaş, “En çok etkilenen sektörlerden birisi yeme-içme ve eğlence ekosistemi oldu. Günlük ve haftalık olarak senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Moralimizi ve enerjimizi hep birlikte yüksek tutacağız ve bugünleri omuz omuza atlatacağız” dedi.