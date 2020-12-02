‘Ortak altyapı memleket meselesi’

Önceki gün Türk Telekom CEO’su Ümit Onal tarafından yapılan ortak altyapı çağrısının ardından dün de Türkcell Genel Müdürü Murat Erkan bu konuda bir açıklama yaptı. Erkan, altyapı paylaşımı konusunun çözüleceğine dair umutlu olduğunu ifade ederek, "Bu konu 'merkeze, herkese'den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki; şu anda Türkiye'nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul'un merkezinde de bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz var, Ankara'da da var, Artvin'de de var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim" dedi.

REKABET DAVETİ

Turkcell’in yatırımlarının bu yıl 9 milyar liranın üzerine çıkmış olacağını bildiren Erkan, “Muhtemelen en çok yatırım yapan şirketlerden birisiyiz, belki de birinciyiz. Bugün yaptığı yatırımlarla mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızların yanı sıra 50 bin kilometre fiber altyapıyı ülkesine kazandıran bir şirketin fiber yatırımından kaçması gibi bir şey söz konusu değil ama diyoruz ki 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var. Bunu gelin el ele verelim, çözelim. Mükerrer yatırım yapmayalım, ortak yapalım. Altyapıda değil, üstyapıda ve serviste rekabet edelim” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL FİBER FAKİRİ

Türkiye’nin 5G’ye geçişi için gerekli koşullardan birinin de fiber altyapı olduğunu vurgulayan Murat Erkan, ülkenin bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapısı bulunduğunu, yaklaşık 1 milyon kilometreye daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Erkan, “Bugün Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell’in fiber altyapısı bulunuyor. İstanbul’un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul. Son zamanlarda bakıyorsunuz, dünyada sabit internet hız ölçümünde Türkiye neredeyse ilk 100’e zor giriyor. Böyle olmaması lazım” ifadelerini kullandı.