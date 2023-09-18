Orta Vadeli Program’a göre inşaatlarda sigorta etkin kullanılacak: İnşaatları sigortacılar denetleyecek

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2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP), bina tamamlama sigortası da girdi. Program döneminde bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

Bina tamamlama sigortası halen uygulanıyor. Özellikle Ankara’da, kentsel dönüşüm kapsamında bazı belediyelerin projelerinde binan tamamlama sigortası uygulandı ve konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Sigorta, konut sahibi olacakları ve inşaat firmalarını koruyor. İnşaat projesinin başında müteahhit sigorta yaptırabileceği gibi kentsel dönüşüm kapsamında binasını dönüştürmek isteyen konut sahipleri de müteahhitten bu sigortayı isteyebiliyor.

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KONUT DA YAPACAKLAR

Sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceliyor. İnşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmıyor ya da ek teminatlar istiyor. Riskli görmezse, bina tamamlama sigortasını yapıyor. İnşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunur ya da eksik malzeme kullanımı gibi yollara saparsa; sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdiriyor ve bunu da yetkili kurumlara bildiriyor. İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödüyor ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlıyor, tüketiciye konutu teslim ediyor.

Bina tamamlama sigortasının yaygınlaşamamasının nedeni ise yasal bazı eksikliklerin olması. Orta Vadeli Programa göre bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması için yasal çalışmalar yürütülecek, diğer taraftan da yapı denetim sürecinde yer alan kuruluşlar ve müteahhitlere yönelik yapılacak yapı sorumluluk sigortası ile de inşaatların denetim sürecine sigorta şirketleri de

dahil edilecek.

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DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

-Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının yaygınlaşabilmesi için düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Yaşar, bina tamamlama sigortasının 2018’den beri uygulandığını, ancak sigorta sürecinde bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, sigortanın Ticaret Bakanlığı kapsamında uygulamaya girdiğini ve maketten konut satışına yönelik uygulamaya alındığını, ancak bugün gündemde kentsel dönüşümün olduğunu söyledi. Yaşar, şu açıklamaları yaptı: “Kentsel dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konusu. Bakanlık da bina tamamlama sigortasının kullanılabilmesi için düzenleme beklentisi içinde. Bu konuda Türkiye Sigorta Birliği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bir paket halinde SEDDK’nın yayımı için kendilerine sunduk. Sanıyorum kısa süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek ve önündeki engeller kalkacak. Bir engel de bankalar karşısında haksız rekabete uğramamak adına vergi ve harç istisnası getirilmesi. Sanıyorum bu iki düzenleme yapıldığında bina tamamlama sigortasının önünde engel kalmayacak.”