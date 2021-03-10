Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 4 adet araç ihale ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre araç satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine kıyasen uygulanarak Açık Teklif Usulü ile 15 Mart 2021 tarihinde saat 13:30'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Odasında yapılacak.



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