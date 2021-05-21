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Ekonomi
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Orman yolu sanat yapısı inşaat işi yaptırılacaktır

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Orman yolu sanat yapısı inşaat işi yaptırılacaktır

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Kartal Orman İşletme Şefliği’nce 480 kod numaralı yolda sanat yapısı yapımı işi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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