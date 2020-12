Orman yangınlarına müdahale filosu 2021'de daha da güçlendirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl 4 dron, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava gücü filosunu daha da güçlendirmeyi hedeflendiklerini belirterek, "Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz." dedi.



Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı'na çevrim içi olarak katıldı.



Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, ormancılık faaliyetlerinde, hep gurur veren çok büyük çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Pakdemirli, böylece, Bosna-Hersek kadar büyük bir alanı ağaçlandırmış olduklarına işaret etti.



Hedeflerinin 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olduğunu anlatan Pakdemirli, "Son 2,5 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 22,6 milyon hektar olan orman alanımızı, 300 bin hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık." diye konuştu.



Türkiye'nin, dünya orman varlığı sıralamasında 2015'te 47'inci sırada iken, 2020'de 26'ıncı sıraya yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak ve ülke bazında ulusal orman envanterini tamamlayıp, yayımlamak olacaktır." ifadesini kullandı.



"YANGINLA MÜCADELEDE BAŞARILIYIZ"



Pakdemirli, ormanların yaklaşık 12,5 milyon hektarının yangına çok hassas bölgelerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunması, özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmayı gerektirmektedir. Son 10 yıllık verilere göre yüzde 88'i ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanan her yıl ortalama 2 bin 477 orman yangını sonucu binlerce hektar orman alanımız zarar görmektedir. Akdeniz ülkelerinin son 10 yılda zarar gören ormanlık alan oranına baktığımızda, ülkemizin aynı iklim kuşağındaki diğer ülkelere göre orman yangınlarıyla mücadelede son derece başarılı olduğu görülmektedir. Son 10 yılda Portekiz'de yıllık ortalama 134 bin hektar, İspanya'da 94 bin hektar, İtalya'da 64 bin hektar, Yunanistan'da 24 bin hektar, Fransa'da 12 bin hektar orman alanı yanarken, ülkemizde yıllık ortalama 7 bin hektar ormanlık alan zarar görmektedir. Bu sonuç, Türk ormancısının fedakar ve cansiperane mücadele ruhunun ve orman yangınlarıyla mücadelede vatan toprağını koruma anlayışının bir ürünüdür. Tabii bu uğurda, tam 117 vatan evladını, 117 kardeşimizi yangınlarda şehit verdik."



"PANDEMİYE RAĞMEN, 4,5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"



Bu yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilin ve 28 ülkenin tek yürek olduğunu aktaran Pakdemirli, "Yine o gün Ankara'da, 21 bin 826 metrekarelik alanda 452 bin 23 fidan ile büyük bir Türkiye haritası oluşturduk ve bu haritayı, kendi alanında 'Dünyanın En Büyük Ağaç Mozaiği' rekoruyla Guinness'e tescil ettirdik. Bu arada, yaşanan pandemi sürecine rağmen, 4,5 milyon fidanı daha vatan topraklarımızla buluşturduk. İnşallah 2021'deki ağaçlandırma faaliyetlerimiz de bu büyük başarılardan aldığımız ilhamla daha büyük hedeflere doğru ilerlemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, orman köylülerini de unutmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesini 2021'de 300 milyon liraya çıkarttık.

Ayrıca 14 bin 23 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik. Herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkan sağladık. En son olarak da 7256 sayılı Kanun ile ihtiyacı olan orman köylülerimiz ve kooperatiflerine borçlarını yüzde 3 faiz ile yapılandırmalarına imkan sağladık."



Ormanların koruma-kullanma dengesini gözeterek ülkenin yıllık 33 milyon metreküp olan odun ham madde ihtiyacını da yerli kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktaran Pakdemirli, "Bu kapsamda odun ham maddesi kullanan sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak için 2020 yıl sonu itibariyle 29,9 milyon metreküp olarak planlanan odun üretimini, 2023'te 35,9 milyon metreküp olarak gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.



Odun üretim miktarının artırılmasına bağlı olarak, odun ham maddesi kullanan ahşap, mobilya, kağıt gibi sektörlerde geçmişte yıllık ortalama 2 milyar dolar dış ticaret açığı oluşurken 2019 yılında 265 milyon dolar ihracat fazlası verildiğini bildiren Pakdemirli, bu yıl sonu itibariyle de 1 milyar dolar ihracat fazlası beklendiğini kaydetti.



Orman ürünleri ihracatını kolaylaştırmak amacıyla ormanların 6,6 milyon hektarını sertifikalandırdıklarını anlatan Pakdemirli, "Üretimin yüzde 41'i şu an, işte bu ormanlardan yapılmaya devam ediyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem öncelikli hedeflerimizden birisi de yeni dikimleri planlayarak, endüstriyel ağaçlandırmaya ağırlık vermek." diye konuştu.



Pakdemirli, ülkenin her yerinde yoğun orman yangınlarıyla mücadele edilen zor bir yıl olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:



"2020 yılında bugün itibariyle 3 bin 349 orman yangını meydana gelmiş, bu yangınlarda 20 bin 854 hektar alan zarar görmüştür. Bunun yanında, yine bu yıl, 2 bin 990 kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir. Malum, bu yıl İHA'ları bile orman yangınlarında sık sık kullandık. Bir İHA ile anlık olarak 600-800 bin hektarlık alan, 1 dakika içinde ise 3 ila 3,5 milyon hektarlık alan taranabilmektedir. Böylece yangınlar en hızlı şekilde tespit edilerek bölgeye kısa sürede ulaşım sağlanmaktadır. Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde yangına ilk müdahale süresi, 2003'te ortalama 40 dakika iken bu süreyi 2020'de 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023'e kadar bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz."



"TARIM-ORMAN SEKTÖRÜNDE LİDER ÜLKELER ARASINDA YER ALMAYA DEVAM"



Pakdemirli, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele etmek için 2,5 yılda hizmet aracı ve iş makinesi filosunu genişlettiklerini belirterek, toplam olarak 56 arazöz, 1681 ilk müdahale aracı ve değişik kalemlerde 330 iş makinası aldıklarını söyledi.



Son olarak 270 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8x8 UTV araç ve 35 yangın yönetim aracını da araç filosuna katacaklarını anlatan Pakdemirli, orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik yangın bulma sistemi olarak 127 gözetleme kulesinde 257 kamera kullandıklarını bildirdi.



Pakdemirli, helikopter ve arazözlerin kısa sürede su almalarını sağlamak için 4 bin 6 yangın havuzu ve göleti inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine 2020'de, ülkemizde ilk kez,10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 dron, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz. 2021'de Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait sunucu üzerine kurulan Yangın-Cell sistem yazılımı ile OGM mevcut telsiz sistemlerine entegre olacak bir haberleşme sistemine kavuşacağız. Bu da yangınlarda haberleşme sıkıntısını ortadan kaldıracak."



Bu yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de yangın başına düşen alanın 6,2 hektar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu veriler de gösteriyor ki, orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemiz, tarım-orman sektöründe dünyada lider ülkeler arasında yer almaya devam edecektir." dedi.