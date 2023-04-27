Orman yangınları ile mücadelede yerli hava gücü büyüyor

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OGM'nin, orman yangınlarıyla müdahale için oluşturduğu hava gücünde yerlilik oranı her geçen yıl artıyor. TUSAŞ tarafından üretilen ilk yerli T70 helikopterin daha önce teslim edildiği OGM'ye, 2 adet daha T70 helikopterin daha teslimi gerçekleşecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapılacak.



TUSAŞ ile yapılan sözleşme gereği 10 yerli ve milli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek. Böylece orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter sayısı 13'e yükselecek. T70 helikopter bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopterler 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiğinde 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de gerçekleştirecek.



Satın alınan 20 Air Tractor model uçaktan 4'ü de envantere katılacak. Türk pilotların görev yapacağı uçaklar 3 ton su kapasitesine sahip. Kalan 16 uçak da 3 yıl içinde filoya katılacak. Ayrıca 5 amfibik uçağın alımına ilişken çalışmalar da devam ediyor. Envanterdeki uçak ve helikopter sayıları her yıl kademeli olarak artmaya devam ediyor. OGM'nin hava gücü filosunun büyük kısmının yerli ve milli olması hedefleniyor.



Bu yıl orman yangınlarına karşı mücadelede 69’u su atar olmak üzere 75 helikopter, 21 uçak ve 8 İHA’dan oluşan hava gücü ile mücadele edilecek. Rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak gücü bulunuyor. Bunun yanı sırabin 371 arazöz,bin 7 iş makinesi ve 2 bin 283 ilk müdahale aracı ve 25 bin personel ile de karada orman yangınlarına müdahale edilecek.