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Ekonomi
Haber Giriş: 11.08.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Orman projesi hizmeti satın alınacak

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Orman projesi hizmeti satın alınacak

Batman Orman İşletme Müdürlüğü , Batman İli Kozluk İlçesi Geyikli Köyü bal ormanı projesi, makineli arazi hazırlığı, fidanların sahada dağıtımı, dikimi ve dikenli tel çit ihata işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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