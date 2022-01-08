Orman köylüsüne 354 milyon TL destek

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ORKÖY projelerinin 2022 yılı bütçesinin 400 milyon TL olarak planlandığından da bahseden Karacabey, bu ödeneklerle birlikte toplamda 12 bin orman köylüsüne ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 2020 yılında orman köylüsüne 250 milyon TL destek sağlandığını hatırlatan Karacabey, “Bugün Türkiye’de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. İhtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye ve ek istihdam alanları sağlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken gayreti gösteriyoruz. ORKÖY projeleri kapsamında 2021 yılında 11 bini aşkın orman köylüsüne ve 12 orman köyü kooperatifine toplamda 354 milyon TL’lik destek sağladık. 2022 ORKÖY bütçesi ise 400 milyon TL olarak planlandı. Bu ödeneklerle birlikte toplamda 12 bin orman köylüsüne ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, dış cephe mantolama, katı yakıtlı kalorifer sistemi, köy evleri elektrik iç tesisatı, traktör, tomruk çekme vinci (tambur), motorlu testere, hayvancılık, fenni arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, seracılık ve mikro kredi olmak üzere çeşitli proje türlerinde desteklerini sürdüren OGM, ferdi projeler kapsamında 11 binin üzerinde orman köylüsü aileye ve 12 orman köyü kooperatifine destek oldu.