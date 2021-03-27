MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOrman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
GeriEkonomi Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman Genel Müdürü açıkladı: Rekor bekleniyor

Orman Genel Müdürü Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 20 yılda Türkiye'de 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarına işaret eden Karacabey, toplumun her kesiminden ve yaş grubundan vatandaşa ağaç sevgisini aşılamanın en temel amaçları olduğunu kaydetti.

"Geleceğe Nefes" adı verilen ağaçlandırma kampanyasının 11 Kasım 2019'da başlatıldığını hatırlatan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Ağaçlandırma Günü için şimdiden çalışmalara başladık. Son 2 yıldır 7'den 77'ye her kesimden vatandaşlarımızın katılımlarıyla 81 ilimizde aynı anda binlerce fidan toprakla buluştu. 'Bir saatte en fazla fidan dikme' ve 'Bitkilerden Türkiye haritası' gibi özel etkinliklerle de 2 yıl üst üste Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bir seferberliğe dönüşen fidan dikim etkinliği için bu yıl da rekorlar kırmayı hedefliyoruz."

Karacabey, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra zaman zaman afet boyutuna ulaşan yangınlarla mücadele ettiklerini de bildirdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi