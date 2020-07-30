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HaberlerEkonomi HaberleriOrman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alacak! İşte, başvuru şartları
GeriEkonomi Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alacak! İşte, başvuru şartları
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Ekonomi
Haber Giriş: 30.07.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alacak! İşte, başvuru şartları

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alacak! İşte, başvuru şartları
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihdas edilen işçi kadroları 700 personel alımı yapacak. Genel olarak iş makinesi operatörü alımı yapacak olan Orman Genel Müdürlüğü, dozer, greyder, traktör, ekskavatör sınıflarındaki araçları kullanabilen kişileri istihdam edecek. Peki, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olan OGM işçi alımı için başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

OGM işçi alımı ile bünyesinde 700 kişiyi istihdam edecek. 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı pozisyonlarına yapılacak olan işçi alımı kapsamında 2800 kişi mülakata girecek. 4 Ağustos tarihinde başlayacak olan başvurular, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. OGM işçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİLİDOZER OPERATÖRÜGREYDER OPERATÖRÜEKSKAVATÖR OPERATÖRÜİŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜTRAKTÖR OPERATÖRÜTOPLAM

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adana1591117
Osmaniye111104

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya134109
Çorum101114
Samsun122218
Tokat121105

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara4655121
Çankırı001214
Kırıkkale000101
Kırşehir000101
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜAntalya1857122
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜArtvin2853119
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBalıkesir3943120

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu11053120
Düzce241108

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik121105
Bursa3674121
Yalova001102
ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜÇanakkale1844118

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli2642115
Uşak121105

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bingöl001102
Bitlis000101
Elazığ125109
Hakkari000101
Malatya011204
Muş000101
Tunceli000101
Van000101

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı000101
Ardahan000101
Erzincan010113
Erzurum1272113
Iğdır000101
Kars010203

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar012306
Eskişehir3374017

GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun1475118
Ordu2324112

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur121105
Isparta1352011

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne010214
İstanbul1433011
Kırklareli040206
Tekirdağ110103

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir0879832
Manisa011204

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep110103
Hatay202105
Kahramanmaraş3378122
Kilis000101

KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu215512135
Sinop2824117

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri008109
Nevşehir001001
Niğde000101
Sivas020215
Yozgat023319

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray000101
Karaman011103
Konya1266116
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKütahya2386120
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMersin0678122

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın000404
Muğla08107126

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli021104
Sakarya2475119

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adıyaman000112
Diyarbakır011215
Mardin001102
Şanlıurfa112318

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bayburt001203
Gümüşhane122106
Rize001102
Trabzon1475118

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın030205
Karabük3404011
Zonguldak0464115
TOPLAM6020020020040700

 

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