Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 700 işçi alacak! İşte, başvuru şartları
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihdas edilen işçi kadroları 700 personel alımı yapacak. Genel olarak iş makinesi operatörü alımı yapacak olan Orman Genel Müdürlüğü, dozer, greyder, traktör, ekskavatör sınıflarındaki araçları kullanabilen kişileri istihdam edecek. Peki, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olan OGM işçi alımı için başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
OGM işçi alımı ile bünyesinde 700 kişiyi istihdam edecek. 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı pozisyonlarına yapılacak olan işçi alımı kapsamında 2800 kişi mülakata girecek. 4 Ağustos tarihinde başlayacak olan başvurular, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. OGM işçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
|BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|İLİ
|DOZER OPERATÖRÜ
|GREYDER OPERATÖRÜ
|EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ
|İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ
|TRAKTÖR OPERATÖRÜ
|TOPLAM
ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Adana
|1
|5
|9
|1
|1
|17
|Osmaniye
|1
|1
|1
|1
|0
|4
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Amasya
|1
|3
|4
|1
|0
|9
|Çorum
|1
|0
|1
|1
|1
|4
|Samsun
|1
|2
|2
|2
|1
|8
|Tokat
|1
|2
|1
|1
|0
|5
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ankara
|4
|6
|5
|5
|1
|21
|Çankırı
|0
|0
|1
|2
|1
|4
|Kırıkkale
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Kırşehir
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Antalya
|1
|8
|5
|7
|1
|22
|ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Artvin
|2
|8
|5
|3
|1
|19
|BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Balıkesir
|3
|9
|4
|3
|1
|20
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bolu
|1
|10
|5
|3
|1
|20
|Düzce
|2
|4
|1
|1
|0
|8
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bilecik
|1
|2
|1
|1
|0
|5
|Bursa
|3
|6
|7
|4
|1
|21
|Yalova
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Çanakkale
|1
|8
|4
|4
|1
|18
DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Denizli
|2
|6
|4
|2
|1
|15
|Uşak
|1
|2
|1
|1
|0
|5
ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bingöl
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|Bitlis
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Elazığ
|1
|2
|5
|1
|0
|9
|Hakkari
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Malatya
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|Muş
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Tunceli
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Van
|0
|0
|0
|1
|0
|1
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Ağrı
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Ardahan
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Erzincan
|0
|1
|0
|1
|1
|3
|Erzurum
|1
|2
|7
|2
|1
|13
|Iğdır
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Kars
|0
|1
|0
|2
|0
|3
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Afyonkarahisar
|0
|1
|2
|3
|0
|6
|Eskişehir
|3
|3
|7
|4
|0
|17
GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Giresun
|1
|4
|7
|5
|1
|18
|Ordu
|2
|3
|2
|4
|1
|12
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Burdur
|1
|2
|1
|1
|0
|5
|Isparta
|1
|3
|5
|2
|0
|11
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Edirne
|0
|1
|0
|2
|1
|4
|İstanbul
|1
|4
|3
|3
|0
|11
|Kırklareli
|0
|4
|0
|2
|0
|6
|Tekirdağ
|1
|1
|0
|1
|0
|3
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|İzmir
|0
|8
|7
|9
|8
|32
|Manisa
|0
|1
|1
|2
|0
|4
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Gaziantep
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|Hatay
|2
|0
|2
|1
|0
|5
|Kahramanmaraş
|3
|3
|7
|8
|1
|22
|Kilis
|0
|0
|0
|1
|0
|1
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kastamonu
|2
|15
|5
|12
|1
|35
|Sinop
|2
|8
|2
|4
|1
|17
KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kayseri
|0
|0
|8
|1
|0
|9
|Nevşehir
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|Niğde
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Sivas
|0
|2
|0
|2
|1
|5
|Yozgat
|0
|2
|3
|3
|1
|9
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Aksaray
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Karaman
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Konya
|1
|2
|6
|6
|1
|16
|KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kütahya
|2
|3
|8
|6
|1
|20
|MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Mersin
|0
|6
|7
|8
|1
|22
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Aydın
|0
|0
|0
|4
|0
|4
|Muğla
|0
|8
|10
|7
|1
|26
SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Kocaeli
|0
|2
|1
|1
|0
|4
|Sakarya
|2
|4
|7
|5
|1
|19
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Adıyaman
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|Diyarbakır
|0
|1
|1
|2
|1
|5
|Mardin
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|Şanlıurfa
|1
|1
|2
|3
|1
|8
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bayburt
|0
|0
|1
|2
|0
|3
|Gümüşhane
|1
|2
|2
|1
|0
|6
|Rize
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|Trabzon
|1
|4
|7
|5
|1
|18
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|Bartın
|0
|3
|0
|2
|0
|5
|Karabük
|3
|4
|0
|4
|0
|11
|Zonguldak
|0
|4
|6
|4
|1
|15
|TOPLAM
|60
|200
|200
|200
|40
|700
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