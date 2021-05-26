Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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