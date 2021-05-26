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HaberlerEkonomi HaberleriOrman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak
GeriEkonomi Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 26.05.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

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Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü , Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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