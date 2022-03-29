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Orhan Turan kimdir, ne iş yapıyor?

#Orhan Turan Kimdir#Orhan Turan Nereli
Orhan Turan kimdir, ne iş yapıyor

Orhan Turan, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. İş hayatı boyunca pek çok farklı girişimde bulunan Orhan Turan, İZODER isimli Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin de kurucusudur. İşte, TUSİAD Başkanı olarak aday gösterilen Orhan Turan hakkında bazı bilgiler

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Orhan Turan, ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem verdi. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı.

1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

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Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

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#Orhan Turan Kimdir#Orhan Turan Nereli

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