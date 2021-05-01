‘Örgütlü işyerlerinde mavi bayrak uygulanabilir’

Bakan Bilgin, böyle bir düzenlemenin faydalarını da, “Anlamlı bir şey olur. Sembolik bir şey olur. Ben emeğin iş barışı açısından sendikaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

YETERLİ GELİR DESTEĞİ

Türk-İş’ten de 1 Mayıs nedeniyle yapılan açıklamada, “Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir” denildi. Koronavirüs nedeniyle emekçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilen açıklamada, “Ücretsiz izine çıkarılan emekçilere yeterli gelir desteği sağlanmalıdır. İşten çıkarma yasağına rağmen muvazaalı bir şekilde işlem yapan işverenlere karşı denetim ve yaptırım getirilmelidir” ifadelerine yer verildi. HAK-İş’in 1 Mayıs bildirisinde de örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi talepleri dile getirildi.

DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da 1 Mayıs için yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde, dayanışma ve emek kavramlarının önemini bir kez daha gördük. Bu süreci de dayanışma içinde birlikte atlatacağımızı ve en kısa zamanda sağlıklı günlere erişeceğimizi umuyoruz” derken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yayımladığı mesajda, “Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışması ile ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

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