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Ekonomi
Haber Giriş: 03.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacaktır

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Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 18 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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