Ordunun paraşüt kumaşını Bursalı Berteks üretecek

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Saha Expo Fuarı’nda yer alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, anlaşma kapsamında parasüt kumaşları geliştirdiklerini vurguladı. Noyan, “Savunma sanayi için teknik tekstil ürünleri oldukça özel bir alan. Daha önce yapılmamış ya da ithal edilen ürünleri proje ortaklarımızla birlikte geliştirip Türk Savunma Sanayiine destek olmak istiyoruz” dedi.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirketin inovasyon ve Ar-Ge’ye ağırlık verdiğinin altını çizen Noyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı yerinde Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu birçok yeni ürün geliştirdik. Özellikle imzaladığımız SİA anlaşmasının bu anlamda bizim için iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Savunma sanayi için teknik tekstil ürünleri oldukça özel bir alan. Yaklaşımımız standart ürünler geliştirip müşteri beklemek şeklinde değil. Daha önce yapılmamış ya da ithal edilen ürünleri proje ortaklarımızla birlikte geliştirip Türk Savunma Sanayiine destek olmak istiyoruz. Kompozit alanında kullanılan tekstil malzemeleri de ilgi alanımızda. Bu alanda da çalışmalar yürütüyoruz.”