Ordulu Tadelle’yi dünyaya açacak

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İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer, şirketi 1.2 milyar liraya satın aldıklarını belirterek, “Sagra, potansiyeli yüksek, geleceği olan ancak çok kan kaybetmiş bir markaydı. Markanın üzerindeki tozu kaldırmayı düşündük. En başta Tadelle olmak üzere Sarelle ve Gol gibi çok değerli ürünleri vardı. Bu açıdan bizim katma değerli ürün yaratma, bu ürünü önce iç pazarda ardından dünya pazarlarında küresel bir marka haline getirme stratejimize uyuyordu. Tarladan sofraya zincirini oluşturma vizyonumuz doğrultusunda Sagra’yı bünyemize kattık” dedi.

2 MİLYAR CİRO HEDEFİ

Stratejilerinin amiral gemisini Tadelle’nin oluşturduğunun altını çizen M. Levent Ortakçıer, 2022 yılında 240 milyon adet Tadelle üreteceklerini belirtti ve bu markayı bir dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. M. Levent Ortakçıer, şunları söyledi: “Sagra satın alındığı dönemde cirosu 250 milyon lira civarındaydı. OYAK olarak bu satın almayla ciro anlamında önemli bir atılım öngörüyorduk. Bu yıl bunun sonuçlarını da görmeye başladık, iki katına çıkardık. Gelecek yıl bu ciroyu 4 katına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sagra’nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar liraya yükseleceğini söyleyebiliriz. Yurtdışında istesek hızla açılabiliriz ancak bunu doğru bir stratejide yapmak istiyoruz. İngiltere, Almanya, ABD ve Cezayir gibi ülkeler odağımızda.”

‘TÜRK FINDIĞINA KÖPRÜ OLACAĞIZ’

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SAGRA Genel Müdürü Erman Erol ise, OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını belirterek şöyle konuştu:“Fındığı Doğu Karadeniz’den tedarik ediyor hem yerel halka hem çiftçiye dokunuyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini ülkemiz karşılıyor. Sagra olarak Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki altı ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da beş kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde OYAK Gıda Tarım Sektörü Şirketlerinin sinerjisi ile tedarik zinciri, satış ve pazarlama ağımız kuruldu. Son tüketiciye ulaşmak için yeniden yapılandık, aktif ve deneyimli bir organizasyon olarak yola devam ediyoruz.”