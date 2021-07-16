Ordu’da ‘iyilik akımı’ başlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Buna göre Altınordu ilçesinde kurulan sosyal marketle birlikte yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlanacak. Modern şartlarda dezavantajlı vatandaşlara hizmet verecek olan markette, temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunacak ve vatandaşlar ihtiyaçlarını buradan kolaylıkla sağlanabilecek. Sosyal Marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal Market’ten istediklerini alabilecekler. Bu sayede sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’da yardıma muhtaç kimse kalmayacak.

19 İLÇEYE GİDECEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Sosyal marketten, gıdadan kıyafete, zücaciyeden temizlik ürününe kadar her şey olacak. Markette de para değil iyilik geçecek. Bir iyilik ordusu kuruyoruz. 19 ilçeye buradan online olarak sipariş veren, ihtiyacı olan kardeşlerimize tedarikte bulunan bir sosyal market açtık. Arkadaşlarımız bunun programını da yazdılar. Tamamen yardımlaşma ve desteğe dayanan bir çalışma” dedi.

Hilmi Güler

KENT 52 KARTIYLA ALIŞVERİŞ

Güler, “Yakın zamanda hizmete açılacak olan markette, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara burada kullanabilmeleri için ‘Kart 52’ adlı alışveriş kartı verilecek. Dezavantajlı vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane halkındaki kişi sayısına göre kartlarına ‘Sosyal Market’te geçerli olacak şekilde alışveriş puanları yüklenecek” diye konuştu.

BELEDİYE GÖTÜRECEK

Vatandaşların hem sosyal markete giderek hem de online olarak sipariş verebileceklerini belirten Hilmi Güler, “Vatandaşlar isterlerse sosyal markete giderek isterlerse mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girerek online alışveriş yapabilecekler. Online alışveriş yapan vatandaşların ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak” şeklinde konuştu. Altınordu ilçesinde 820 metrekare alan üzerinde kurulan Sosyal Market 2 katlı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Marketin birinci katında temizlik, gıda gibi ürünler yer alacakken ikinci katında ise kıyafet, ev tekstili gibi ürünler bulunacak.

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