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Ekonomi
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak

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Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-Ankara adresinde, 18/02/2021 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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