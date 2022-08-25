Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler: Fındık için savaşacağım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da fındık taban fiyatlarını 54 TL olarak açıklamıştı.Fındık taban fiyatları başta en çok fındık üretiminin yapıldığı Ordu ve Giresun başta olmak üzere Karadeniz’de olumlu karşılanmıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi de alımlara 22 Ağustos pazartesi günü itibarıyla başladı. Ancak fındıkta kartel oluşturmaya çalışan bazı özel sektör kuruluşlarının üreticinin elinden fındığı daha düşük fiyata almaya çalıştığı söyleniyor.

‘PİYASAYI AŞAĞIYA ÇEKME ÇALIŞMASI’

Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık taban fiyatlarını açıklamasıyla birlikte başta Ordu olmak üzere bölgede büyük bir memnuniyetin oluştuğunu belirten Güler, “Ordu’da büyük bir coşku vegüzel bir çalışma ortamı var. Ama şu anda piyasayı aşağıya çekmek isteyen unsurlar da var. Onlara da yeni bir boyut kazandıracak çalışmalar içindeyiz.Biz hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de üretici olarak bu işin içindeyiz. Ordulular devletin alımlarından ve fiyatlarından memnun ama bunu aşağıya çekmeye çalışan yapılardan da şikâyet ediyorlar” dedi.

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‘SPEKÜLATÖRLERE BIRAKAMAYIZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı olduğu dönemde Uzanlara karşı ÇEAŞ ve Kepez operasyonunu yöneten Hilmi Güler, fındık alımlarında tekel oluşturarak üreticiyi zarara uğratan şirketlere karşı harekete geçtiğini söyledi. Güler, “Ben bu konuda belli bir tecrübeye sahip biriyim. Burada klasik bir belediye başkanlığı yapmıyorum. Fındığı birkaç spekülatörün insafına bırakamayız. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla buna yeni bir boyutkazandıracak çalışmalar içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ÇİKOLATA İÇİN EN UYGUN FINDIK

Türkiye fındıkta 2022 yılında toplam 765 bin tonluk bir rekolte bekiyor. Geçen yıldan kalan 125 bin ton fındıkla birlikte 890 bin tonluk rekolteye ulaşılması hedefleniyor. Ordu fındığı ise Türkiye’deki toplam toplam rekoltenin 3’te 1’ini oluşturarak Türkiye’nin fındık üretiminde başı çekiyor. Bu yıl Ordu’dan beklenen rekolte250 bin ton. Diğer bölgelerden toplanan fındıkların aksine iri ve yağsız olarak bilinen Ordu fındığı, bu özellikleri sayesinde çikolata ve pasta endüstrisinin vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

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NASIL UCUZA ALIYORLAR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasadan 54 TL’ye fındık alımı yapıyor. Alımlar 22 Ağustos Pazartesi günü başladı. TMO, fındığı kurutulmuş olarak ve belirli bir kaliteyi gözeterek alıyor. TMO ödemeleri ise alımdan sonra ve fazla bir zaman geçirmeden yapıyor.

Türkiye’nin dünyada bir numarada olduğu fındık piyasasında kartel oluşuyor. Daha önce ihracat yapan 60 firma varken bu sayı şimdilerde 11 firmaya kadar geriledi. Özel sektörde en büyük alıcı ise İtalyan kökenli Ferrero firması.

1- Fındık piyasasında kartel oluşturmaya çalışan firmalar, fındık üreticisine önceden ödeme yaparak ucuza kapatıyor. TMO 54 TL’ye fındık alırken büyük firmalar 43-47 TL arasında alım yapıyor.

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2- Bu firmalarbölgede “Alivre” denilen sistemle fındık üreticisine önceden ödeme yapıyor, ürünü aldıktan sonra nihai olarak hesaplaşıyorlar.

3- TMO kurutulmuş fındık alımı yaparken, fındığın belli bir kalitede olmasına ve depoya teslimini esas alırken bu firmalar fındık bahçesinden ya da depoda alım yapabiliyor, kurutulmuş fındık ve belli kalite konusundaki şartlarda ise esnek davranıyorlar.

4- Kaliteli fındığı alıp kendi ürününde kullanan ya da ihraç eden firmalar, düşük kaliteli fındığı ise depolayıp yüksek fiyattan piyasaya sürüyor.