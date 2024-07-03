Orban’dan Kiev’de ilginç çıkış: Ateşkesi ilk siz ilan edin

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Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini devralan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ilk ziyaretini savaşın pençesindeki Ukrayna’ya yaptı. Kiev’de Ukrayna krizi etrafında oluşan batı ittifakından farklı yaklaşımlar sergileyen Orban, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye “Ateşkes ilan eden taraf ilk siz olun. Sonra da Ruslarla masasına oturun” önerisinde bulundu.

KARAYOLUYLA GİTTİ

Rusya lideri Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine ordularıyla yürüyüşe geçmesinden bu yana Viktor Orban dün ilk defa Kiev’e ayak bastı. AB içinde sürekli Ukrayna askeri yardımlarına köstek olmasıyla bilinen Orban, Batı’da Putin ile muhabbetini koruyan tek ülke lideri olarak da biliniyor. Kiev’e karayoluyla ulaşan Orban’ın beraberinde 10 araçtan oluşan koruma ekibi bulunması dikkatlerden kaçmadı.

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‘FARKLI BİR ADIM ATIN’

Adresi belirtilmeyen bir mekânda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile buluşan Orban, “Ukrayna’da bugün yaşanan yıkıcı savaş sadece sizi değil, Avrupa’nın tamamının güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Cumhurbaşkanı Zelenski’nin barışın sağlanması için ortaya attığı inisiyatifler çok değerli. Onlara saygımız sonsuz. Ancak dünyada diplomasinin işleyişini göz önüne aldığımızda bu inisiyatiflerin hayata geçirilmesi çok uzun zaman gerektirecek. Durum böyle olunca sayın Zelenski’ye farklı adım atma önerisinde bulundum. İlk ateşkes ilan taraf Ukrayna olabilir. Sonra da Rus tarafıyla müzakere masasına oturarak problemlerin çözüm yolu aranabilir” önerisini getirdi.

‘TRUMP GELDİĞİNDE BİTECEK’

Orban, daha Kiev’e ayak basmadan Budapeşte’de Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yaparak, “Ben bu savaşın ne zaman biteceğini biliyorum. ABD’de başkanlık seçimleri yapıldıktan ve iktidara Donald Trump’ın gelmesiyle Ukrayna savaşı bitirilecek. Burada önemli olan başka bir nokta var. ABD seçimleri sonrası Washington ile Moskova, Ukrayna meselesini görüşmek için masaya oturduğunda Avrupa Birliği bunun neresinde olacak. Ortada kalmamız ihtimali çok kuvvetli” sözleriyle dikkat çekmişti. Orban’ın önerdiği ilginç ateşkes yaklaşımı sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaparak, “Orban’ın Kiev temaslarına umut bağlamıyoruz. AB ile Ukrayna arasındaki bir temas” yorumunu yaptı.

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NATO’DA TRUMP DÖNEMİNE HAZIRLIK

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi halinde Ukrayna’ya yapılacak yardımları azaltacağı endişesi, NATO’yu harekete geçirdi. Bir süredir Ukrayna yardımlarına karşı “Trump koruması” planı yapılan İttifak, Kiev’de üst düzey sivil temsilcilik açmayı planlanıyor. Ayrıca Ukrayna’ya desteğin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla Almanya’nın Wiesbaden kentinde yeni bir komuta merkezi kuruluyor.

İttifak içerisinde Avrupa Birliği genelinde aşırı sağ partilerin seçmen desteğini kazanması sebebiyle, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın sekteye uğraması korkusu da var. Kiev’de temsilcilik ve Wiesbaden’a komuta merkezi kurulmasıyla, Ukrayna’ya desteği ve NATO’ya nihai katılım sürecinin ilerletilmesi hedefleniyor. 700 NATO personelinin görev yapacağı Wiesbaden’daki merkez, Ukrayna’ya askeri yardım ve birliklerin eğitiminin koordinasyonu gibi büyük oranda ABD’nin yürüttüğü operasyonları devralacak. Böylece ABD’nin desteğini azaltsa bile Kiev’e yardımların sürmesi sağlanacak.