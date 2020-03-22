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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Operatörlere interneti limitleme hakkı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Operatörlere interneti limitleme hakkı
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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), AB elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC’in kararı gereği koronavirüs tedbirleri kapsamında servis sağlayıcılarına gerekli gördükleri durumda interneti limitleme hakkı tanıdı.

Milyonlarca kişinin evde zaman geçirmeye başlamasının ardından video sitelerine yönelik taleplerin artması önlemleri de beraberinde getirdi. Netflix ve Youtube, veri akışının çok normalin üstüne çıkmasıyla görüntü kalitesini düşürme kararı alırken, Türkiye’de de servis sağlayıcılarına bazı servisleri limitleme hakkı tanındı.

ACİL DURUMLARDA

BTK’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karara göre, internet servis sağlayıcıları gerekli gördüğü hallerde önem durumu düşük servisleri limitleyebilecek. Uygulama, internet kullanımının yoğunlaştığı anlarda trafik sıkışıklığı yaşanırsa, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere geçerli olacak. Bu durumda servis sağlayıcı, önem derecesi düşük, kritik olmayan türdeki erişimleri, Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekibiyle koordine olarak limitleyebilecek.

FARKLI ÖNLEMLER

Avrupa genelinde Netflix ve Youtube’un aldığı görüntü kalitesi düşürme kararını hatırlatan yetkililer, benzer uygulamaların şu anda Avrupa ülkeleri tarafından da uygulandığına dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu kararın dışında internet akışının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına farklı önlemler de aldıklarını vurguladı.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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