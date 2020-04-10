OPEC'ten anlaşma çıktı

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, koronavirüs salgını nedeniyle dibe çakılan petrol fiyatlarını yükseltmek için üretimlerini 10 milyon varil azaltacak bir anlaşmaya vardı. Diğer üreticilerden ise buna ek 5 milyon varil kesinti bekleniyor.



OPEC+ ülkeleri nihai anlaşmaya varılması için üretim kesintisine karşı çıkan Meksika'nın da anlaşmaya katılması gerektiğini belirttiler.



Küresel petrol talebi koronavirüs salgınını yavaşlatmak için getirilen uçuş ve seyahat yasakları nedeniyle günde 30 milyon varil, yani küresel arzın %30'una yakın miktarda düştü.



OPEC+'in Mayıs ve Haziran için planladığı üretim kesintisi günde yaklaşık 10 milyon varile denk gelerek küresel arzın %10'unu oluşturuyor. Buna ek olarak OPEC+ dışındaki diğer petrol üreticilerinin de günde 5 milyon varil kesinti yapması bekleniyor.



Petrol üretim kesintisine dair görüşmeler bugün devam edecek. Suudi Arabistan, G20 ülkeleri enerji bakanları telekonferansı düzenleyecek.



Toplam olarak şu ana kadar görülmemiş bir miktar olan günde 15 milyon varil kesintinin petrol arzını talep ile aynı seviyeye indirmesi ise pek mümkün görünmüyor.



ABD Başkanı Donald Trump ise üretimi düşürecek bir uzlaşıya destek vermek yerine, dünyadaki arz fazlası sorununu çözmesi için Suudi Arabistan'ı tehdit etti.



Trump, düşen fiyatlar nedeniyle ABD'nin petrol üretiminin gerilemiş olduğuna dikkat çekerek ABD petrol endüstrisine gereken yardımı vermemesi halinde Riyad'a yaptırım ve ek gümrük vergileri getireceğini ifade etti. Beyaz Saray ise ardından Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan devlet başkanlarıyla

konuştuğunu açıkladı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yetkililer ve Rusya krizin boyutu göz önüne alındığında tüm petrol üreticilerinin kesintilere katılması gerektiğini belirtti.



Rusya'nın baş müzakerecilerinden ulusal varlık fonunun başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'a yaptığı açıklamada, "OPEC+ dışındaki üreticilerin aldığımız önlemleri uygulayacağını düşünüyoruz, bu durum yarın, G20 toplantısı sırasında gerçekleşebilir" dedi.