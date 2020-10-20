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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:13 | Son Güncelleme:

OPEC'in petrol hedefi 40 dolar

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OPEC'in petrol hedefi 40 dolar
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Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun, 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedeflediğini bildirdi.

OPEC'in dönem başkanlığını yürüten Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını söyledi.

Attar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

OPEC grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9,7 milyon varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi kararı almıştı.

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