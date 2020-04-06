OPEC toplantısı ertelendikten sonra petrol düştü

Dow ( INDU ) vadeli işlemleri 550 puan veya% 2.6 civarında değer kazandı. S&P 500 ( SPX ) vadeli işlemleri% 2.7 arttı ve Nasdaq ( COMP ) vadeli işlemleri yaklaşık% 3.5 arttı.

Japon Nikkei 225 ( N225 ) % 2.1 yükseldi. Avustralya S & P / ASX 200% 2.3 yükseldi. Güney Kore Kospi ( KOSPI ) ve Hong Kong Hang Seng Endeksi ( HSI ) sırasıyla% 1,9 ve% 0,3 değer kazandı. Anakara Çin'deki pazarlar resmi tatil için kapatıldı.

CNN International'ın haberine göre bu arada ABD ham petrolü% 11 kadar düşerek 25.28 dolara düştü. Fiyatlar% 6.3 düşüşle 26.55 $ / varil seviyesinde işlem gördü. Brent ham petrolü - küresel referans - varil başına% 4'ten fazla düşüşle 32.61 dolara düştü.

Petrol düşüşü OPEC ve Rusya'dan sonra Cumartesi günü arz kesintilerini ve petrol fiyatlarını on yıllardır en düşük seviyelere çeken bir fiyat savaşının sona ermesini tartışmak üzere bir toplantıyı erteledi .