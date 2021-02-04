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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

OPEC: Petrol talebinde belirsizlik önümüzdeki aylarda sürecek

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OPEC: Petrol talebinde belirsizlik önümüzdeki aylarda sürecek
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı.

JMMC’nin 26. toplantısının ardından yapılan açıklamada, buna karşın, petrol piyasalarının 2021’de toparlanmasına ilişkin iyimserliğin korunduğu vurgulandı ve aşıların tüm dünyada kademeli olarak yaygınlaştırılmasının yılın geri kalanında küresel ekonomiyi ve petrol talebini artıran olumlu bir faktör olduğunun altı çizildi.

Toplantıdan çıkan sonuçlara göre, OPEC üyesi ülkelerin Aralık ayında kararlaştırılan üretim kısıntısı kararına uyumu yüzde 101 düzeyinde gerçekleşti. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

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