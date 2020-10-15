OPEC: Petrol talebi beklenenden yavaş toparlanıyor

Enerji Bilgilendirme Forum’un da konuşan Barkindo, petrol piyasaları dip düzeylere indiğine dikkat çekerek, "belirsizlik örtüsünün" yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu vurguladı; buna karşılık, toparlanmanın uzun zaman alacağı konusunda bir yanılsamanın olmadığı konusunda uyardı.

OPEC’in, Uluslararası Enerji Ajansı’nın, küresel ekonomik toparlanma konusundaki öngörülerine de katılmadıklarını vurgulayan Barkindo, "Önümüzdeki yık küresel gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) güçlü bir toparlanmaya tanık olacağız. Önümüzdeki yıl aşının hazır olacağı konusunda hiç kuşkumuz yok" diye ekledi.