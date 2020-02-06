OPEC petrol kesintisi önerdi

OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) kurduğu teknik heyet geçici olarak petrol üretiminde günlük kesintinin 600,000 varil artırılmasını önerdi.



İki OPEC kaynağının verdiği bilgiye göre, Rusya'nın bu öneriyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.



Kaynaklardan biri, "Günde 600,000 varillik bir kesinti önerildi. Rusya ise istişare için biraz daha fazla zaman talep etti" dedi.



Kaynaklar, OPEC+ ülkelerini temsil eden bakanların bir sonraki üretim politikası değerlendirme toplantısının Mart ayından Şubat ayına çekme konusunda henüz bir karar vermediklerini belirttiler.