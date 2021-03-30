OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi yarın toplanacak

OPEC ülkelerinin üretim kotalarına uyumunu izleyen JMMC, küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek, gelecek dönemde petrol piyasasını etkilemesi beklenen olasılıkları ele alacak.

Komitenin, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, 1 Nisan'da video konferans yöntemiyle bir araya gelerek mayıs ayından itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirleyeceği 15. Bakanlar Toplantısı için tavsiye niteliğinde karar alması bekleniyor.

JMMC toplantısı öncesinde piyasa koşullarının incelenerek raporlandığı Ortak Teknik Komitenin (JTC) de bugün toplanması bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, petrol piyasalarındaki belirsizliğe dikkati çekerek üye ülkelere "tedbir" ve "ihtiyat" çağrısı yapmıştı.

Söz konusu toplantıda, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisan ayında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etme kararı alınmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara